WTA Cluj-Napoca - Greet Minnen et Yanina Wickmayer en quarts de finale du double

La paire belge, tête de série N.3, s'est imposée 6-7 (4/7), 6-2 et 10/8 dans le super tie-break au premier tour face aux Britanniques Alicia Barnett et Olivia Nicholls. La rencontre a duré 1 heure et 45 minutes.

Greet Minnen et Yanina Wickmayer vont affronter pour une place dans le dernier carré soit la Britannique Maria Lumsden et la Française Jessika Ponchet, soit la Slovène Dalia Jakupovic et la Russe Irina Khromacheva.

Plus tôt dans la journée, Greet Minnen (WTA 59/N.3) avait été battue au premier tour du simple de ce Transylvania Open. La Campinoise a été battue en deux sets 6-3, 6-2 par l'Ukrainienne Daria Snigur (WTA 154).

Yanina Wickmayer, 71e mondiale et tête de série N.6, affrontera mercredi au premier tour la Suissesse Jill Teichmann (WTA 142).