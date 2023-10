Action de la FGTB devant Agoria Liège après le licenciement d'un délégué syndical

L'entreprise a toutefois considéré que le délégué était en faute et l'a licencié le 29 septembre. Sans preuve concrète, estime le syndicat: "Avec les images des caméras de surveillance, on constate que la responsabilité du délégué n'est pas engagée et que c'est le brigadier qui commet une fausse manœuvre".

Ce licenciement pour faute grave d'un délégué, fait rare, intervient dans un "contexte anti-syndical", souligne le président de la FGTB Métal Liège, Thierry Grignard: "Mittal décapite notre liste pour les prochaines élections et espère affaiblir la FGTB et se préparer ainsi à quatre prochaines années plus tranquilles", estime-t-il, craignant par ailleurs que d'autres entreprises liégeoises ne profitent de la proximité des élections sociales, en mai, pour "se débarrasser de délégués efficaces".

Une citation a été lancée par la FGTB devant le tribunal du travail et une conciliation se déroule mercredi chez Agoria Liège-Luxembourg. Une extension des actions est envisagée en cas d'échec de la réintégration du délégué.