Action de la FGTB devant Agoria Liège suite au licenciement d'un délégué syndical

"Mittal décapite notre liste pour les prochaines élections et espère affaiblir la FGTB et se préparer ainsi à quatre prochaines années plus tranquilles", estime Thierry Grignard, président de la FGTB Métallos, qui craint par ailleurs que d'autres entreprises liégeoises ne profitent de la proximité des élections sociales, qui auront lieu en mai de l'année prochaine, pour "se débarrasser de délégués efficaces".