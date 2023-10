Attentat à Bruxelles - Abdesalem L. a aussi demandé l'asile en 2011 en Norvège

L'auteur de l'attentat perpétré lundi soir à Bruxelles, Abdesalem L., avait aussi demandé l'asile en 2011 en Norvège, a confirmé mercredi le service de l'immigration norvégien à un journal local. Plus tôt, on apprenait que le Tunisien de 45 ans avait été condamné pour trafic de drogue en Suède et qu'il avait demandé l'asile en 2019 en Belgique.