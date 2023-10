Attentat à Bruxelles - Dermagne demande de voter au plus vite la loi sur l'indemnisation des victimes

Le projet de loi sur l'indemnisation des victimes de terrorisme a été renvoyé au Conseil d'État en juillet dernier sur demande de l'opposition. Celle-ci a déposé une série d'amendements portant notamment sur un allongement du délai de prescription des demandes d'indemnisation. L'avis sur ces amendements n'a pas encore été rendu.

"Mais l'actualité récente nous montre qu'il devient urgent de voter ce texte. En effet, on prévoit que toutes les victimes, qu'elles soient couvertes ou non par un contrat d'assurance, seront indemnisées. De plus, ce projet prévoit une indemnisation plus juste des victimes que ce qui est prévu actuellement", argumente le vice-Premier ministre PS.

Le 1er février, alors que la commission commençait l'examen du projet de loi, les critiques n'avaient pas manqué. La majorité a alors mis au point une série d'amendements. Ceux-ci ont mis fin à la différence entre les victimes résidant en Belgique et les autres. Le délai dans lequel une demande d'indemnisation doit être introduite est en outre passée à 10 ans, au lieu de 5 ans dans la mouture initiale. Il est également fait référence à la création d'un guichet unique qui doit orienter les victimes.

Mais la revendication centrale portée par les victimes de créer un fonds de garantie, comme l'avait recommandé la commission d'enquête sur les attentats de 2016, n'est par contre pas rencontrée.