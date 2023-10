Attentat à Bruxelles - La Fédération suédoise crée un espace à la mémoire des supporters décédés

"Nous sommes tous attristés par ce qui s'est passé et beaucoup de gens souhaitent montrer leur soutien aux personnes touchées", a expliqué la fédération sur X (anciennement Twitter). Un espace a été installé à l'entrée de la Friends Arena, le stade situé à Solna où l'équipe nationale dispute habituellement ses matchs, pour "déposer une fleur, allumer une bougie ou simplement exprimer une pensée", a indiqué la SVFF, précisant que le mémorial "restera en place aussi longtemps que nécessaire." "Ensemble, nous formons une famille jaune et bleue", a conclu la fédération.

Le match entre les Diables Rouges et la Suède, lundi, a été interrompu à la mi-temps à la suite de l'attaque terroriste qui a frappé Bruxelles, et provoqué la mort de deux Suédois. Le score était alors de 1-1. L'UEFA doit rendre sa décision au plus tard vendredi à propos de l'éventuelle poursuite du match.