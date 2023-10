Barco patine au troisième trimestre

Le chiffre d'affaires de la division Healthcare (santé) a plongé de 27% par rapport à l'année précédente. Une baisse que Barco impute à "la reprise économique plus lente que prévu en Chine". Les commandes ont en outre stagné, à 239 millions d'euros.

Les conditions de marché obligent la direction à revoir ses prévisions. Barco table désormais sur un chiffre d'affaires en 2023 en ligne avec celui de l'année précédente. Il y a trois mois, l'entreprise pensait encore pouvoir réaliser une croissance comprise entre 5 et 10%. Au début de l'année, la prévision de croissance était même de 10 à 15%. La marge d'ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) devrait s'établir "aux alentours de 14%", contre une prévision initiale de plus de 14%.

Les fondamentaux demeurent cependant "intacts", rassure la direction. "La priorité est donnée à la conquête de parts de marché, à la maîtrise des coûts et à l'amélioration continue des marges. De plus, nos équipes de direction restent déterminées à mettre en œuvre nos initiatives stratégiques, notamment notre feuille de route pour l'introduction de nouveaux produits ainsi que les gains d'efficacité opérationnelle par le biais de sites de production ciblés".