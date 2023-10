Bourse de Bruxelles - Barco pénalise le BEL 20 en plongeant de 17%

Ackermans (140,80) repassait de 0,2% dans le vert, rejoignant AB InBev (51,18) et KBC (55,06) qui remontaient de 0,2 et 0,7%, celle-ci après avoir perdu 3,97% la veille.

Ageas (39,48) virait peu après de 0,2% dans le vert tandis que Cofinimmo (55,25) et Melexis (81,60) reculaient de 1,6 et 1,5%.

Solvay (101,10) valait 0,5% de moins que mardi, arGEN-X (469,80) et Galapagos (33,00) se dépréciant de 1,1 et 0,9%, Sofina (186,10) de 0,8%, D'Ieteren (153,50) et Elia (91,50) de 0,8 et 0,6%.

Hors BEL 20, Intervest Offices (20,25) revenait aux écrans en s'envolant de 35,3% après la confirmation d'une OPA de l'américaine TPG.

Econocom (2,25) et Agfa-Gevaert (1,56) abandonnaient 2,6 et 2,4% alors que CFE (6,63) et Care Property Invest (10,94) regagnaient 2% en compagnie de Atenor (12,50) qui récupérait 3,7%.

Celyad (0,758) et Hyloris (13,30) étaient enfin positives de 4,1 et 4,7%, Biosenic (0,0676) regagnant 2,1% à l'inverse de Biotalys (3,28) qui chutait de 4,9%.

L'euro s'inscrivait à 1,0580 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,0575 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 58.910 euros, en progrès de 385 euros.