Championnat du monde de rallye-raid - Luciano Benavides champion du monde chez les motos, Toby Price remporte le Rallye du Maroc

Jonathan Savel (KTM), le seul motocycliste belge au départ, a fini 74e de l'épreuve.

Déjà titré chez les autos, le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) a fini 8e et de l'épreuve marocaine et a cédé la victoire au Saoudien Yazeed Al-Rajhi (Toyota Hilux), lequel termine 2e au classement du championnat du monde. Guillaume de Mévius (Toyota Hilux) a terminé 20e du Rallye du Maroc, tandis que le Français Sébastien Loeb et son copilote Fabian Lurquin (Hunter) ont fini 5e de la dernière étape, 33e au général.

Désormais, c'est le Dakar qui est en ligne de mire. Il débutera dans 79 jours, le 5 janvier, d'AlUla en Arabie saoudite.