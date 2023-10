CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN - Les ambassades d'Israël et des États-Unis en Argentine visées par des alertes à la bombe

L'ambassade d'Israël, située dans l'hyper-centre de la capitale, dans le quartier de la présidence, a reçu en début de matinée par courriel "une menace de bombe", selon une source policière.

Une menace similaire, également reçue par courrier électronique, a visé l'ambassade des États-Unis, dans le quartier un peu excentré de Palermo, selon la même source.

Un important périmètre de sécurité a été établi autour des deux bâtiments, une partie des quartiers bouclés et l'ambassade israélienne évacuée, a constaté l'AFP, tandis que des équipes anti-terroristes et de déminage étaient dépêchées sur place.

Une source diplomatique américaine a assuré à l'AFP que l'ambassade "n'a pas été évacuée" et "a continué à fonctionner normalement".

Du personnel et des visiteurs maintenus à l'extérieur ont pu réintégrer le bâtiment en fin de matinée, a constaté l'AFP.

L'Argentine compte la communauté juive la plus importante d'Amérique latine, avec plus de 250.000 personnes.

L'ambassade d'Israël avait été visée en 1992 par un attentat qui avait fait 29 morts et 200 blessés. Deux ans plus tard, un autre attentat, contre l'Amia (Association mutuelle israélite argentine), avait fait 85 morts et 300 blessés, dans ce qui est le pire attentat de l'histoire du pays.