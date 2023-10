Conflit israélo-palestinien - Les drapeaux israéliens et palestiniens interdits dans les stades de Premier League

La semaine dernière, le gouvernement britannique avait encouragé les différentes équipes et athlètes à rendre hommage aux victimes des violences en Israël et dans la bande de Gaza. Le même gouvernement a affirmé son soutien indéfectible à Israël, mais la fédération anglaise de football (FA) a fait le choix de ne pas illuminer l'arche de Wembley aux couleurs israéliennes lors de l'amical entre Angleterre et Australie vendredi. Les Anglais portaient un brassard noir lors de ce match et une minute de silence a été observée avant le coup d'envoi pour respecter "les victimes innocentes des événements dévastateurs en Israël et en Palestine".

Joueur phare du championnat, l'ailier égyptien de Liverpool Mohamed Salah a demandé que les massacres cessent et que l'aide humanitaire soit immédiatement autorisée à entrer dans la bande de Gaza dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux mercredi soir.