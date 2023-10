Après la pandémie, l'Europe doit continuer d'investir dans sa santé, selon l'OMS

"C'est incroyable. Nous avons perdu 7 millions de personnes, et les ministres, les uns après les autres, me disent qu'ils doivent se battre comme des diables pour maintenir le même niveau d'investissement dans la santé", a dit Hans Kluge dans un entretien à l'AFP.

À travers la région Europe de l'OMS, qui rassemble 53 pays et s'étend jusqu'à l'Asie centrale, des efforts doivent être engagés pour des financements afin de résoudre la "catastrophe" des personnels soignants et la pénurie des médicaments de base comme le paracétamol et les antibiotiques.

"Ma définition de la résilience est de rebondir plus fort après une crise. Et ce n'est pas ce que nous avons fait", a jugé M. Kluge.

"Si demain, il y a une pandémie, je ne peux pas vous dire que nous sommes en meilleure position en termes d'accès équitable aux vaccins et aux mesures médicales", a-t-il ajouté, reconnaissant toutefois que l'Union européenne avait compris qu'elle ne serait jamais en sécurité sans impliquer ses voisins.

Pour le responsable onusien, la solidarité internationale est primordiale notamment en période de guerre.

"Avec tout ce qui se passe actuellement et l'attention qui s'éparpille, cela peut devenir un hiver très, très sombre (..) pour le peuple ukrainien", a-t-il dit, "pire" que le précédent, lors duquel "l'Ukraine a réussi à s'en sortir avec le soutien de la communauté internationale".