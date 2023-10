Contrôle distraction au volant: plus de 2.500 automobilistes utilisaient leur GSM

Un total de 2.522 chauffeurs ont été interceptés alors qu'ils utilisaient leur GSM au volant et 412 cas d'autres formes de distraction ont été constatés, les 10 et 11 octobre derniers, à l'occasion de la quatrième édition de l'action nationale contre la distraction au volant menée par les polices locales et fédérale de la route sur l'ensemble du territoire, indique mercredi un communiqué de la police fédérale.