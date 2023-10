European Open - David Goffin ne "pouvait pas commencer grand-chose" sur les services de Mpetschi Perricard

Le Liégeois, 32 ans, n'a pas réussi à inscrire beaucoup de points sur le service de son adversaire de 2m03. "En termes de service, on peut le mettre à côté de John Isner ou Ivo Karlovic. Quand son service fonctionne, c'est très difficile de le contrer. Tu peux seulement espérer que la tempête se calme. Cela ne s'est pas produit. J'aurais peut-être pu faire un peu mieux, mais la victoire n'aurait probablement pas été au rendez-vous. Mais si j'avais pu amener le premier set au jeu décisif, qui sait."

Goffin a subi sa 14e défaite de la saison sur le circuit ATP. "Ce n'était pas une bonne saison, mais j'ai la sensation que je me rapproche petit à petit de mon meilleur niveau. Un match comme celui-ci n'y change rien. Tu ne peux pas tirer de conclusion ici. Il y aura encore deux tournois Challenger pour moi. J'espère que je parviendrai à éviter les qualifications de l'Open d'Australie."

"Ce n'était pas évident", a réagi Mpetschi Perricard, 20 ans. "J'ai bien préparé le match avec mon coach et je suis fier de ma prestation. Battre Goffin ici, en Belgique, ce n'est pas rien. C'est ma plus belle victoire jusqu'ici. C'est un grand pas dans ma carrière, mais je suis encore loin du compte, j'ai encore beaucoup d'étapes à franchir. Que Goffin me compare à Isner et Karlovic est un beau compliment, surtout venant de la bouche d'un si grand joueur. J'espère pouvoir être à la hauteur des attentes."