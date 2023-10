F1 - La RTBF continuera à diffuser la Formule 1 jusqu'en 2027

Gaëtan Vigneron, qui a débuté en tant que commentateur principal de la discipline reine de la course automobile en 1994 sur la RTBF, s'est réjoui de la prolongation. Depuis, le spécialiste est également devenu le commentateur francophone de F1TV, le canal officiel et international de la Formule 1. "C'est une excellente nouvelle de prolonger cette aventure qui est avant tout une belle histoire partagée avec les téléspectateurs et téléspectatrices en Belgique."

Benoît Delhauteur, Chef Sports à la RTBF, a souligné que la priorité du groupe était de "conserver l'offre sportive la plus large possible pour tous les publics". Il a par ailleurs fait remarquer que les diffusions sur Auvio, le service de diffusion en ligne, et Tipik étaient regardées "par un public davantage féminin que pour les autres retransmissions sportives".

La responsable des droits médiatiques pour Formula One, Michaella Snoeck, s'est également dite ravie de "prolonger cette collaboration avec notre partenaire de diffusion de longue date."