ITF Hambourg - Alison Van Uytvanck contrainte à l'abandon en raison d'une nouvelle blessure au dos

On en sait un peu plus sur les raisons qui ont amené Alison Van Uytvanck (WTA 298) à devoir abandonner mardi après trois jeux et 17 minutes dans son match du premier tour du tournoi ITF W60 sur dur en salle d'Hambourg contre l'Allemande Lara Schmidt (WTA 562). La native de Vilvorde, tête de série n°8, a ainsi dû renoncer en raison d'une nouvelle blessure au dos, comme l'a confié à Belga sa coach, Ann Devries.