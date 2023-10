La demande de pension désormais possible directement sur mypension.be

Le site mypension.be permet à tout un chacun de suivre son dossier de A à Z: vérifier sa carrière, découvrir sa date théorique de départ à la pension et son montant, consulter sa pension complémentaire, etc. Depuis 2012, le Belge avait la possibilité d'introduire une demande de pension en ligne mais cela devait se faire par le truchement de plusieurs sites internet. Grâce à l'intégration de la requête dans mypension.be, la procédure devient moins fastidieuse et peut désormais se faire rapidement et facilement en cinq étapes consécutives.

"C'est une grande avancée pour le citoyen, nous avons encore amélioré mypension.be", a résumé Sarah Scaillet, administratrice générale au service fédéral des Pensions, au cours d'une conférence de presse.

"Grâce à la nouvelle fonctionnalité d'introduction d'une demande de pension, les citoyens bénéficieront d'un accompagnement tout au long du processus. La convivialité de l'application et son accessibilité étaient au cœur du projet. C'est évidemment indispensable car le futur pensionné se retrouve confronté à un nouvel univers qui lui est totalement inconnu. Mypension.be constitue dès lors dans ce contexte un outil essentiel, une boussole pour aider les citoyens à franchir cette étape en toute sérénité", estime pour sa part la ministre Lalieux.

Si le portail mypension.be est qualifié de véritable succès, la problématique de la fracture numérique n'est pas oubliée. "Nous protégeons les personnes socialement vulnérables et les plus âgées contre les difficultés de la numérisation. Nous ne les oublions pas et ne les abandonnons pas à leur sort", assure Mme Lalieux.