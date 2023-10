La ministre fédérale de l'Energie visite le labo R&D d'Engie

Sur place, la ministre a rencontré les experts du laboratoire qui travaillent sur divers domaines de l'énergie, à savoir l'énergie éolienne et solaire, le stockage en batteries, la mobilité électrique, la flexibilité et l'équilibrage du réseau, les algorithmes intelligents et les matériaux recyclables.

"L'innovation est le cœur battant de la transition énergétique. Elle ouvre des portes aux professionnels qui souhaitent travailler sur les solutions de demain et ainsi activement contribuer à façonner un avenir sans impact sur le climat", a commenté Mme Van der Straeten.

Laborelec, fondé en 1962, est un centre de recherche international consacré aux nouvelles technologies en matière d'électricité. L'entreprise fournit aussi des services opérationnels spécialisés dans ce domaine. En forte croissance depuis plusieurs années, elle a atteint un chiffre d'affaires de 80,2 millions d'euros en 2022 contre 46 millions en 2015. De 235 employés il y a sept ans, le centre R&D est passé à 375 experts dans le monde, dont 320 à son siège à Linkebeek et parmi lesquels 64 sont employés depuis un an et demi ou moins.

"Les employés de Laborelec apportent une contribution cruciale à la mission du groupe Engie de rendre ses activités et celles de ses clients totalement neutres en carbone d'ici 2045", explique le CEO de Laborelec, Michael Marique. "Ce n'est donc pas un hasard si la croissance de Laborelec est principalement due au fort développement de ses activités dans le domaine des énergies renouvelables, tant en Europe qu'en dehors de celle-ci."