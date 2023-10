La police d'Anvers intercepte une camionnette transportant des hommes lourdement armés

"Je peux confirmer que notre unité d'arrestation a procédé à une action à haut risque hier dans la soirée avec le soutien du dispatching, du Realtime intelligence centre (RTIC), de l'aide d'urgence et d'une unité de la High risk protection, entre autres", a déclaré le porte-parole de la police anversoise, Wouter Bruyns, qui n'a pas souhaité commenter les faits plus avant. Le parquet n'a pas non plus été en mesure de fournir plus d'informations dans l'immédiat.

Mardi dans la journée, une saisie de "plusieurs tonnes" de cocaïne a été effectuée dans le port d'Anvers. La drogue était dissimulée dans une cargaison de farine de soja, selon le SPF Finances. L'enquête concernant les hommes armés envisage que ceux-ci voulaient tenter de récupérer la cargaison.