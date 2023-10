Skate America - La patineuse artistique Loena Hendrickx lance sa saison au Texas

Hendrickx, 3e des derniers championnats du monde, est celle qui a signé le meilleur résultat parmi les douze invitées. Sa principale concurrente sera l'Américaine Isabeau Levito, 16 ans et 4e des derniers Mondiaux. La Sud-Coréenne Young You, 19 ans, est la seule patineuse du plateau à avoir un record personnel supérieur à celui de la Belge (223,33 contre 219,05).

Loena Hendrickx a fini 2e de l'Open du Japon le 7 octobre dernier avec un nouveau programme libre. Une relative faiblesse technique a été compensée par la forme et la composition, dans l'événement sur invitation.

Quant au programme court, il sera expérimenté pour la première fois à l'occasion de Skate America, sur 'Living for Love' de Madonna. Après un été en Amérique du Nord parmi les 'Stars on Ice' et à l'approche de son 24e anniversaire (le 5 novembre), Loena Hendrickx lancera donc sa saison dans la banlieue de Dallas-Fort Worth.