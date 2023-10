TC Bruges - Des passeurs condamnés à des peines jusqu'à 11 ans de prison pour trafic d'êtres humains

L'Iranien d'origine kurde Hewa R. (30 ans) a été interpellé début mai 2022 alors qu'il travaillait dans l'est de Londres. Par la suite, 18 suspects ont été appréhendés en Allemagne le 5 juillet 2022. Lors de perquisitions menées dans 36 lieux, la police a découvert 119 bateaux, 33 motos et 967 gilets de sauvetages.

Le ministère public avait requis 13 ans de prison et une amende de 120.000 euros à l'encontre de Hewa R. et de l'Irakien Fryad K. (45 ans), considéré comme le comptable de la bande. Ils ont respectivement été condamnés à 11 et 10 ans de prison. Bebak A. (41 ans) et Daban M. (37 ans), deux autres leaders de l'organisation criminelle, ont respectivement été condamnés à sept et six ans de prison. Un total de 303.000 euros a par ailleurs été confisqué.

Plusieurs prévenus avaient demandé leur acquittement, mais un seul a été définitivement acquitté.