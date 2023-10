Volvo Group dans le vert au 3e trimestre

Entre juillet et septembre cette année, le groupe a fait état d'une augmentation de 15% de ses ventes nettes à 132,4 milliards de couronnes (11,45 milliards d'euros), par rapport à la même période un an plus tôt.

Le bénéfice opérationnel a augmenté de 54% à 18,32 milliards de couronnes, contre 11,87 milliards un an plus tôt et une marge améliorée à 13,8%..

"Au troisième trimestre 2023, le groupe Volvo a continué à améliorer ses résultats, ses marges et sa rentabilité", a souligné le PDG Martin Lundstedt.

"Nous avons réussi à atténuer l'inflation des coûts grâce à la gestion des prix et nous avons continué à gérer les perturbations de la chaîne d'approvisionnement", a-t-il aussi relevé.

Le groupe basé à Göteborg et l'industrie automobile au sens large, ont souffert d'une pénurie de pièces détachées dont des semi-conducteurs depuis 2020 à cause de la pandémie de Covid-19.

Le numéro 2 des poids lourds s'attend à de bons résultats d'ici la fin de l'année, mais prévoit "des niveaux de marché plus faibles" pour 2024, selon son rapport trimestriel.

Autre défi pour Volvo group: accélerer l'électrification de ses véhicules.

"Nous constatons une demande croissante de transports urbains propres, efficaces et sûrs, et les partenariats et la collaboration sont essentiels pour" parvenir à répondre à cette demande, a relevé M. Lundstedt.

Début octobre, Renault, Volvo et CMA CGM se sont associés pour développer des fourgons électriques.

Le marché européen de ces véhicules devrait selon eux tripler d'ici 2030.