WTA Cluj-Napoca - Kimberley Zimmermann passe en quarts de finale du double

Kimberley Zimmermann et sa partenaire hongroise Anna Bondar (WTA 60 et 55 en double) se sont qualifiées pour le 2e tour, les quarts de finale, du tournoi de tennis WTA 250 de Cluj-Napoca, joué sur surface dure et doté de 259.303 dollars, mercredi en Roumanie. La paire classée 2e tête de série a triomphé contre les Roumaines Ilona-Georgiana Gioroaie et Patricia Maria Tig (WTA 304 et 462 en double), 6-4, 7-5 en 1 heure et 34 minutes.