WTA Cluj-Napoca - Yanina Wickmayer sortie au premier tour

Yanina Wickmayer reste par contre engagée en double. La paire qu'elle forme avec Greet Minnen, elle aussi éliminée au 1er tour du simple, s'est hissée mardi en quarts de finale du double. Wickmayer et Minnen, têtes de série N.3, vont affronter pour une place dans le dernier carré la Slovène Dalia Jakupovic et la Russe Irina Khromacheva, qui ont battu la Britannique Maria Lumsden et la Française Jessika Ponchet 4-6, 7-6 (7/1) et 10/5 dans le super tie-break.

Kimberley Zimmermann et sa partenaire hongroise Anna Bondar sont elles aussi en quarts de finale du double. La paire classée 2e tête de série a battu mercredi les Roumaines Ilona-Georgiana Gioroaie et Patricia Maria Tig 6-4, 7-5 et sera opposée au tour suivant à la Française Leolia Jeanjean et l'Ukrainienne Valeriya Strakhova.