Alerte à la bombe à Betekom: aucun explosif retrouvé, le périmètre de sécurité est levé

Une note mentionnant une alerte à la bombe avait été retrouvée jeudi matin à l'Institut Saint-Joseph, à Betekom. Il avait alors été immédiatement décidé d'évacuer l'école primaire et secondaire et de placer les 700 élèves de l'établissement en sécurité dans une salle de sport voisine. Un immeuble situé en face de l'école et deux supermarchés avaient également été évacués par précaution.