Attentat à Bruxelles - Le match Belgique-Suède ne sera pas rejoué, le score de 1-1 maintenu

La confédération européenne de football (UEFA) a décidé de ne pas rejouer ni reprendre le match entre la Belgique et la Suède, et de maintenir le résultat à 1-1, soit le score au moment de l'arrêt de la rencontre lundi. L'Union belge de football (RBFA) en a donné la confirmation jeudi via un communiqué.