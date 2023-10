Bourse de Bruxelles - UCB et arGEN-X enfoncent le BEL 20

AB InBev (50,38) valait 0,6% de moins que la veille, KBC (53,94) et Ageas (38,63) se dépréciant de 0,3 et 1,3% tandis que les deux seules hausses, de 0,1%, étaient notées en Elia (91,55) et Umicore (24,49).

Solvay (98,66) et Galapagos (32,08) abandonnaient 1,3 et 1,2% tandis que Melexis (79,40) et Proximus (8,08) reculaient de 0,3 et 0,4%, Ackermans (139,10) et Sofina (183,00) de 0,3 et 0,2%.

Unifiedpost (2,65) rebondissait par ailleurs de 7,1%, Belysse (0,73) regagnant 5,5% contrairement à Iep Invest (5,25) qui chutait de 7,1%, Econocom (2,23) et Jensen (31,90) de 2,2 et 2,7%, la Financière de Tubize (67,60) de 3,4%.

Sequana Medical (2,80) rebondissait de 13,3% et IBA (8,82) remontait de 3,3% alors que Nyxoah (5,84) chutait de 7,3%, Fagron (16,07) et Mithra (1,084) abandonnant 2,5% comme MDxHealth (0,26).

L'euro s'inscrivait à 1,0535 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,0545 la veille vers 16h30. Le lingot d'or se négociait autour de 59.520 euros, en recul de 30 euros.