Conflit israélo-palestinien - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak est arrivé en Israël

Rishi Sunak doit rencontrer son homologue Benjamin Netanyahu et le président israélien Isaac Herzog, rapporte l'agence de presse britannique PA. Il se rendra ensuite dans plusieurs capitales dans la région pour appeler à éviter une escalade de la violence.

"Je suis en Israël, une nation en deuil. Je pleure avec vous et je me tiens avec vous contre le fléau qu'est le terrorisme. Aujourd'hui et pour toujours", a-t-il écrit jeudi sur X (ex-Twitter), ajoutant en hébreu le mot "solidarité".

À son arrivée à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, il a dénoncé un "acte de terrorisme innommable et horrible", après l'attaque du 7 octobre menée par des commandos du Hamas islamiste venus du territoire palestinien de la bande Gaza.

Plus de 1.400 personnes ont été tuées en Israël, la plupart des civils, depuis cette date, et 199 personnes ont été capturées, d'après des responsables israéliens.

En représailles, Israël bombarde la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, où au moins 3.478 personnes ont été tuées, en majorité des civils palestiniens, selon les autorités locales. Mardi, au moins 471 personnes ont été tuées dans une frappe sur l'enceinte d'un hôpital de la ville de Gaza, pour laquelle Israéliens et Palestiniens se rejettent la responsabilité.

Parallèlement au déplacement du chef du gouvernement britannique, son ministre des Affaires étrangères James Cleverly doit se rendre en Égypte, en Turquie et au Qatar "dans les jours qui viennent", selon Downing Street.