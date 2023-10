Coupe du monde de shorttrack - Hanne et Stijn Desmet impatients de débuter la saison à Montréal, "à domicile"

Hanne, 26 ans, et Stijn Desmet, 25 ans ont franchi l'Atlantique l'été dernier, car ils n'étaient plus, à long-terme, les bienvenus à Heerenveen, où ils ont pu s'entrainer avec la sélection néerlandaise pendant 5 ans. "C'était une période avec beaucoup de changements, mais nous avons réussi à bien nous entrainer", a déclaré Hanne. "Je vise les finales et un podium, tant sur les épreuves individuelles que sur les épreuves mixtes".

"Nous vivons dans une plus grande ville, et je préfère cela à Heerenveen", a poursuivi la médaillée de bronze sur 1000 mètres aux Jeux Olympiques d'hiver de 2022. "Je pense que nous nous sommes tous les deux bien adaptés aux changements."

Son frère Stijn est allé dans son sens. "Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici. C'est agréable de pouvoir, pour une fois, préparer une manche sans avoir à se déplacer." Le patineur anversois espère aussi obtenir de "bons résultats. Je peux être satisfait si j'atteins les finales, individuelles et par équipes. À ce moment-là, tu fais partie de l'élite mondiale."