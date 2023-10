Délégué syndical licencié pour faute grave chez ArcelorMittal: la conciliation a échoué

"Sans surprise, cela n'a pas abouti. On a contesté l'implication du délégué dans l'accident du 20 septembre, qui a entraîné à leurs yeux une faute, et dit que l'on exigeait la réintégration du travailleur, du fait qu'il n'était pas responsable", détaille Jean-Luc Lallemand, secrétaire régional FGTB.

"Les circonstances sont identiques à un précédent accident survenu en 2021. On ne comprend pas pourquoi l'entreprise n'est pas intervenue durant ce laps de temps pour éviter que des manœuvres de ce type surviennent à nouveau", ajoute-t-il avant de relever la différence de traitement avec le deuxième travailleur licencié, ce dernier avec des indemnités.

L'entreprise conteste la vision des syndicats, au point que le bureau a fait un constat de carence sur la possibilité d'arriver à une conciliation. Pour la société, de graves violations des règles de sécurité sont survenues, justifiant cette décision, ainsi que le licenciement d'une autre personne avec indemnités.

"Notre entreprise dispose d'une politique et de standards précis en matière de santé et de sécurité, ainsi que des règles d'or fondamentales qui doivent être strictement appliquées par chaque employé. De graves violations des règles de sécurité d'ArcelorMittal ont eu lieu sur notre site SSC Liège le 20 septembre et, par conséquent, après une enquête approfondie, nous avons dû prendre la décision de mettre fin aux contrats de deux salariés conformément à notre politique. La sécurité de tous nos employés est et restera notre première priorité", a réagi de son côté ArcelorMittal Europe.