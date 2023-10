Dedonder confirme un projet de partenariat entre la Défense et la FN Herstal

La ministre de la Défense Ludivine Dedonder a confirmé, jeudi en séance plénière de la Chambre, l'existence d'un projet de partenariat entre la Défense et la FN Herstal. Celui-ci porte sur la fourniture d'armes légères et de munitions de l'armée et la police.