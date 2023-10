Le gouvernement tchèque survit à une motion de défiance

Le vote a été précédé de plus de 30 heures d'échanges entre le gouvernement et l'opposition à la Chambre des députés de Prague, la plus importante des deux chambres parlementaires.

Le parti d'opposition ANO de l'ex-Premier ministre et milliardaire Andrej Babis avait déposé la motion après avoir appris que le ministre de l'Intérieur Vit Rakušan possédait en privé un téléphone portable crypté - connu sous le nom de "crypto-phone".

Le ministre a déclaré qu'il avait la conscience tranquille. "Un téléphone équipé d'une application de cryptage ne fait pas d'une personne un mafioso", a récemment écrit l'homme de 45 ans sur X, anciennement Twitter.

La coalition de cinq partis est au pouvoir depuis décembre 2021. Elle met en œuvre un vaste programme d'économies et de consolidation sous la devise "Remettre la République tchèque en forme". Au cours des deux prochaines années, le budget doit ainsi être allégé de l'équivalent d'environ 6 milliards d'euros. À cette fin, les dépenses et les subventions devraient être réduites et les taxes augmentées, notamment sur l'alcool, les cigarettes, l'eau minérale et l'immobilier.