Le secteur de la jeunesse réclame 300 nouvelles prises en charge à Bruxelles

"Nous avons besoin de plus de 1.400 prises en charge à Bruxelles, mais nous sommes conscients que c'est impossible", a indiqué le directeur général de l'association "L'accueil familial", Xavier Verstappen. "On ne demande donc pas urgemment 1.400 places, mais 300. Nous savons que la ministre de l'Aide à la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), Françoise Bertieaux, comprend les problématiques bruxelloises, mais c'est une crise qui doit être gérée par l'ensemble du gouvernement."

"Des enfants doivent impérativement être éloignés de leur milieu familial et se retrouvent placés à l'hôpital, en pédiatrie ou en gériatrie par manque de place", a également rapporté l'avocate spécialisée en droit de la jeunesse, Deborah Unger.

Au début du mois d'octobre, la FWB dégageait neuf millions d'euros supplémentaires pour l'Aide à la jeunesse, mais le secteur, en crise profonde, considère ce budget comme étant insuffisant. "Nous sommes contents, mais on a quand même décidé de nous mobiliser car c'est un budget débloqué pour toute la FWB et nous, on veut insister sur les spécificités bruxelloises. La situation est tellement catastrophique qu'il faut un investissement à long terme."

"Nous voulons plus de moyens à Bruxelles, que le gouvernement mette à la disposition de l'Aide à la jeunesse plus de bâtiments, qu'il nous permette de travailler facilement avec d'autres secteurs comme celui de la santé mentale?", a revendiqué l'avocate et militante, à l'approche des élections.