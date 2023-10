Le tronçon de l'E42-E19/A7 d'Obourg à Jemappes restera ouvert la nuit du 19 au 20 octobre

Le tronçon entre la sortie n°22 "Obourg" et l'accès n°23 "Nimy-Maisières" sera néanmoins fermé durant les nuits du vendredi 20 au dimanche 22 octobre et du lundi 23 au mardi 24 octobre. Les nuits du mardi 24 octobre au samedi 28 octobre seront, elles consacrées à la portion de route située entre la sortie n°23 "Nimy-Maisières" et l'accès B501/n°24 "Mons", toujours entre 21h00 et 06h00. Des déviations seront mises en place.

D'autres adaptations du planning sont toujours possibles en fonction de la météo.