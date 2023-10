Mercato cycliste - Davide Formolo signe pour trois ans chez Movistar

Le grimpeur italien courra donc sous les couleurs de l'équipe espagnole jusqu'en 2026. "Je pense qu'une équipe comme Movistar est idéale pour le type de coureur que je suis", a-t-il exprimé dans le communiqué publié sur le site internet de l'équipe. "Je pense que je peux jouer un rôle important afin de soutenir les leaders sur les Grands Tours, et également chercher des résultats individuels sur les courses d'un jour."

Davide Formolo, qui compte 6 succès dans sa carrière, sort d'une victoire sur la Veneto Classic, dimanche, peu après avoir levé les bras lors de la Coppa Agostini, fin septembre. Auparavant, il avait notamment remporté une étape du Tour d'Italie (2015) et une étape du Critérium du Dauphiné (2020), ainsi que la course en ligne du championnat d'Italie sur route (2019). Fort d'une grande expérience avec 14 participations à des Grands Tours, l'Italien a notamment fini 9e de la Vuelta (2016) et deux fois 10e du Giro (2017 et 2018).