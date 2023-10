Mercato cycliste - Le champion de France espoirs Alexy Faure-Prost rejoint Intermarché-Circus-Wanty

Alexy Faure-Prost roule cette année pour Circus-ReUz-Technord, l'équipe continentale de développement dirigée par Kévin Van Melsen. Sacré champion de France en août, il a aussi notamment pris la 5e place du Tour d'Italie espoirs cette année.

"Je sais qu'évoluer dans le WorldTour constitue un sérieux cap à franchir. J'ai beaucoup échangé avec Kévin Van Melsen pour décider ce qui serait le mieux pour mon développement. En 2024, l'idée est d'intégrer la WorldTeam pour découvrir le calendrier pro et poursuivre mon apprentissage, tout en continuant à disputer des courses avec Circus-ReUz-Technord", déclare Alexy Faure-Prost dans un communiqué.

"Cette combinaison me sera bénéfique à plusieurs titres. D'abord, je sais que le niveau est très élevé en WorldTour et courir régulièrement avec les pros permettra de me développer sur le plan physique. Aussi, ce sera important en termes d'apprentissage. Courir avec des oreillettes permet à mes coéquipiers et directeurs sportifs de me guider dans ma gestion de l'effort. Je m'en souviens lorsque j'ai emmené le train de sprint sur le Tour de l'Ain pour Arne Marit, c'était très utile. Enfin, je serai entouré de formidables grimpeurs comme Louis Meintjes, qui est un modèle de professionnalisme et dont je pourrai m'inspirer".