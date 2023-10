Mercato cycliste - Rémi Cavagna quitte Soudal Quick-Step et signe chez Movistar

Après ses débuts sur le circuit continental chez Klein Constantia en 2016, le 'TGV de Clermont-Ferrand' a rejoint le Wolfpack dès 2017. Il y a remporté la première de ses 13 victoires professionnelles, sur À travers la Flandre occidentale en 2018. Le champion de France de course en ligne 2021 s'est également illustré sur le Tour d'Espagne avec une victoire d'étape en 2019, mais il a connu le plus grand nombre de ses succès en 2023: deux étapes sur la Semaine Internationale Coppi et Bartali, le championnat de France de contre-la-montre (comme en 2020), ainsi qu'une étape et le classement général du Tour de Slovaquie.

"C'est un nouveau défi", a résumé Cavagna, "après sept ans chez Quick-Step. Comme chez QST, arriver chez Movistar c'est entrer dans une équipe qui fait partie de l'histoire du cyclisme, avec des cyclistes majeurs qui sont passés en ses rangs. Je suis très fier de venir ici. Je viens avec l'appétit des victoires et je suis prêt à tout donner pour le groupe."