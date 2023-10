Mise à l'eau du 1er navire néerlandais de lutte contre les mines, à la suite de l'Oostende

La cérémonie de mise à l'eau du Vlissingen, deuxième des douze navires de lutte contre les mines du programme belgo-néerlandais rMCM, destiné à la Marine royale néerlandaise, a eu lieu le 19 octobre 2023 à Concarneau en présence des chefs d'état-major de la Marine royale néerlandaise, le vice-amiral René Tas, et de son homologue belge, l'amiral de flottille Tanguy Botman, et du représentant du chef d'état-major de la Marine nationale française.

La mise à l'eau a été réalisée par le chantier naval Kership qui construit les navires à Concarneau pour le compte de Naval Group, maître d'oeuvre d'ensemble du programme rMCM (remplacement des actuels navires MCM - de lutte contre les mines en jargon), a précisé cette entreprise dans un communiqué.

Le contrat de conception et de construction de douze nouveaux navires a été accordé en 2019 par la Belgique, qui dirige le programme au profit des deux marines, à Belgium Naval & Robotics (BNR), un consortium de droit belge rassemblant les sociétés françaises Naval Group et Exail (ex-ECA Group), spécialiste des drones navals. Il prévoit la fourniture de douze navires aux deux marines - six chacune - et d'une centaine de drones (aériens, de surface et sous-marins) intégrés dans une "toolbox" (boîte à outils) qui équiperont les navires. Le coût du programme est, pour la Belgique, de 1,1 milliard d'euros et d'autant pour les Pays-Bas.