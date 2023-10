Mission économique en Australie - Cap sur l'Australie pour la princesse Astrid et une mission de plus de 300 délégués

L'île-continent peut se targuer d'être la 12e économie mondiale et de jouir d'une croissance quasi-continue depuis trois décennies. La Belgique était l'an passé au sein du bloc européen, le 4e client et le 5e fournisseur de l'Australie pour une balance de commerciale de 667,9 millions d'euros. La mission économique dans ce hub régional est stratégique à bien des égards, d'autant plus qu'un accord de libre-échange entre Canberra et l'UE est en cours de négociations.

Au cours de la semaine, la princesse emmènera la délégation commerciale belge au sud-est du pays dans les deux plus grandes villes que sont Sydney et Melbourne. Ces moteurs économiques et académiques du pays rassemblent à elles deux plus de 10 millions d'Australiens.

La princesse belge sera accompagnée par la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, le ministre wallon de l'Economie Willy Borsus et le ministre flamand des Finances, Matthias Diependaele (N-VA). La délégation est aussi composée de représentants d'une centaine d'entreprises, de fédérations sectorielles et d'universités.

La mission est l'occasion pour les entreprises belges de nouer de nouvelles relations commerciales dans le pays, via des rencontres B2B, et de présenter leurs réussites "Down Under".

Des cérémonies commémoratives de la Première Guerre mondiale sont aussi prévues dans les deux métropoles.