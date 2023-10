Mission économique en Australie - Une cinquantaine de sociétés bruxelloises et wallonnes pour bousculer le marché australien

"L'Australie est peut-être loin, mais il n'est pas difficile d'y rester une fois qu'on y a pénétré", assure l'attaché alors qu'une délégation de 315 participants, emmenés par la princesse Astrid et plusieurs ministres, s'envole jeudi pour l'île-continent, jusqu'au 28 octobre.

Il dénombre parmi eux les représentants d'une trentaine d'entreprises wallonnes et d'environ 25 bruxelloises, dont plusieurs dizaines ont déjà des entités en Australie. Il estime que l'exportation depuis la région wallonne vers ce partenaire commercial pèse 250 millions d'euros par an. "Pour la Wallonie, l'Australie se situe en 3e place comme marché d'exportations dans la zone Asie-Pacifique, après la Chine et le Japon. Il génère un certain intérêt pour nos exportateurs de biens et services", explique-t-il. "Nous sommes là pour essayer de bousculer les modèles déjà en place et d'offrir de la nouveauté", annonce M. Swinnen.

La mission "se divise en deux parties, à Sydney et Melbourne, et est multisectorielle", poursuit-il. Il cite parmi les entreprises participantes le constructeur Besix, le géant chimique Solvay, le constructeur de luminaires urbains Schréder, Transurb spécialisé dans la simulation de conduite de matériel ferroviaire, ou Ecosteryl, leader dans la gestion des déchets médicaux infectieux, en passant par la société de technologie vidéo EVS. Mais d'autres PME sont aussi présentes comme la société carolorégienne Dirty Monitor, studio créatif spécialisé dans le vidéo mapping ou StepInsight, agence de développement de logiciels basée à Bruxelles et Sydney.