Parlement européen: le Prix Sakharov à Mahsa Amini et au mouvement des femmes en Iran

Kurde iranienne, Mahsa Amini est décédée le 16 septembre 2022 à l'âge de 22 ans, après son arrestation par la police des mœurs qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict imposé aux femmes. Sa mort a déclenché un important mouvement de femmes à travers l'Iran. Sous le slogan "Femme, Vie, Liberté", elles protestent contre la loi sur le hijab et d'autres lois discriminatoires. Les manifestations massives ont été durement réprimées par le régime des mollahs.

"Le Parlement européen est fier d'être aux côtés des courageux qui continuent de lutter pour l'égalité, la dignité et la liberté en Iran. Nous sommes aux côtés de ceux qui, même en prison, continuent à faire vivre les femmes, la vie et la liberté", a déclaré Mme Metsola.

Le choix de Mahsa Amini était soutenu par les trois plus grands groupes de l'hémicycle: le PPE (conservateurs), le S&D (socialistes) et Renew (libéraux).

Le Prix Sakharov pour la liberté de l'esprit est décerné chaque année par le Parlement. Il a été créé en 1988 pour honorer les individus et les organisations qui défendent les droits humains et les libertés fondamentales. Il est nommé en l'honneur du physicien et dissident politique soviétique Andreï Sakharov. Le montant du Prix est de 50.000 euros.