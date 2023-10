Renault poursuit dans le vert et prévoit un résultat encore supérieur au second semestre

Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 37,4 milliards d'euros pour les trois premiers trimestres cumulés (+21,1% par rapport à la même période l'an passé ? +25,3% à taux de change constant), grâce notamment à des ventes en hausse de 10,9% dans le monde et de 21,3% en Europe.

"Nous sommes entrés dans le dernier trimestre de l'année avec confiance et confirmons l'amélioration de notre rentabilité au second semestre et au-delà, portée par notre offensive produit, ainsi que par les bénéfices de notre programme de réduction des coûts et de notre politique commerciale stricte axée sur la valeur", se réjouit le directeur financier de Renault Group, Thierry Piéton.

Début octobre, Renault s'est associé au constructeur de poids lourds Volvo et l'armateur CMA CGM pour développer des fourgons électriques.

Le groupe français a également confirmé le maintient de son carnet de commande à un niveau "très sain en Europe de 2,5 mois de ventes prévisionnelles à fin septembre".