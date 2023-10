TC Nivelles - Sept ans de prison ferme pour viol et cyberprédation envers une adolescente de 14 ans

Le prévenu avait fait connaissance avec l'adolescente, en ligne, en 2017. A l'époque, il avait 19 ans. Le jeune homme avait déjà eu des ennuis judiciaires pour des faits de moeurs alors qu'il était mineur d'âge. La jeune fille a cru avoir rencontré un premier amour, mais le prévenu a rapidement demandé qu'elle lui envoie des photos d'elle nue, des vidéos, et il ne donnait plus de nouvelles lorsqu'elle refusait. Elle finissait par plier, et cette relation d'emprise a été poussée jusqu'à demander des images que le prévenu partageait par la suite sur des groupes Snapchat.

L'intéressé et la victime se sont rencontrés en Corse et en Belgique, et ont entretenu des relations sexuelles à l'insu des parents de la jeune fille. À l'audience, la substitute avait fustigé l'emprise, la manipulation, les mensonges et les menaces du prévenu pour profiter de la victime. Les experts qui l'ont examiné ont pointé une personnalité psychopatique, sans empathie envers la victime, et sans sentiment de culpabilité. Les professionnels ont considéré que le prévenu était potentiellement dangereux.

Les sept ans d'emprisonnement ferme infligés jeudi sont conformes aux réquisitions du ministère public.