WNBA - Las Vegas s'impose à New York et conserve son titre

C'est un coup de maître qu'a réussi, sur le parquet de son adversaire, Las Vegas, privé de deux joueuses majeures.

Depuis l'opération du pied gauche de Candace Parker, fin juillet, l'entraîneure Becky Hammon avait fait le choix de ne s'appuyer que sur six éléments.

Ironie du sort, c'est aussi au pied que se sont blessées la meneuse Chelsea Gray (gauche) et l'intérieure Kiah Stokes (droit) au troisième match de la finale.

Les deux joueuses indisponibles au quatrième match, c'est tout l'équilibre offensif des Aces qui était menacé.

La différence s'est rapidement vue sur le terrain, Las Vegas se retrouvant mené de 10 points dès le premier quart-temps (19-9).

Malmenées, les Aces n'ont pourtant pas baissé pavillon. L'équipe visiteuse s'est appuyée sur une défense très agressive, qui a bien gêné les pénétrations de New York et muselé les intérieures Jonquel Jones et Breanna Stewart. Cette dernière, élue meilleure joueuse de la saison, est passée totalement à côté de son match (3 sur 17 aux tirs) sur le plan offensif.

En attaque, Vegas a joué crânement sa chance. Derrière l'insatiable A'Ja Wilson (24 pts et 16 rbds), l'équipe du Nevada a bénéficié de l'improbable joker Cayla George (11 pts, 4 rbds et 3 passes décisives).

Menées durant la quasi-totalité des trois premiers quart-temps, les championnes en titre sont passées devant juste avant le début de la dernière période (53-51).

Les deux équipes ont bataillé tout le quatrième quart-temps, avant que New York n'échoue sur une dernière possession et un tir manqué de Courtney Vandersloot.