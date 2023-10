Appel Gand - L'abattoir d'Izegem condamné en appel pour maltraitance animale

L'abattoir Verbist est fermé depuis longtemps.

En première instance, le tribunal correctionnel d'Ypres a acquitté l'abattoir et le gérant pour la prévention de maltraitance animale. Il les a cependant condamnés à une amende de respectivement 8.000 et 4.000 euros pour des irrégularités de transport et des violations des règles d'hygiène.

Animal Rights avait fait appel de cette décision mais pas le parquet, la peine est donc définitive. Mais l'organisation de défense des droits des animaux tenait à ce que l'entreprise Verbist soit condamnée au civil avec les images enregistrées comme éléments de preuve.

L'abattoir a donc été reconnu coupable de maltraitance animale, mais comme le ministère public n'a pas fait appel, la cour n'a pas pu prononcer de peine pénale. Animal Rights obtient les dommages-intérêts symboliques demandés, soit un euro.