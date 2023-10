Attentat à Bruxelles - La N-VA demande la mise en place d'une une commission spéciale au parlement bruxellois

"C'est la deuxième fois sous votre gouvernement que Bruxelles est frappée par une attaque terroriste islamiste. La question est de savoir si des leçons suffisantes ont été tirées à Bruxelles en 2016 dans ce parlement", a argumenté le député nationaliste flamand Mathias Vanden Borre, à l'attention du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).

L'élu intervenait vendredi matin, au parlement régional, dans le débat sur la déclaration de politique générale lue la veille par le ministre-président bruxellois au parlement régional.

Pour lui, les leçons de 2016 n'ont pas été prises en Région bruxelloise.

Cette demande a été vivement critiquée par le chef du groupe socialiste, Ridouane Chahid. Celui-ci a tenu à rappeler que le gouvernement "MR/N-VA" avait réduit les moyens octroyés à la police et à la justice, en particulier à Bruxelles. "La N-VA a été le désinvestisseur de la police et de la justice", lui a-t-il répliqué lors de son intervention dans le débat, non sans tacler au passage le chef du groupe MR David Leisterh.

Dans une longue liste de reproches au gouvernement bruxellois, le libéral avait notamment indiqué que l'équipe Vervoort, à laquelle il attribue un bilan négatif, était attendue "en premier lieu sur la lutte contre l'insécurité, contre la délinquance, qui tuent la qualité de vie".

"Que la N-VA s'attaque aux fonctions régaliennes, soit, mais que vous le fassiez, en tant que belgicain, c'est l'hôpital qui se fout de la charité", lui a rétorqué le chef du groupe socialiste.