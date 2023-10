Bourse de Bruxelles - Les inquiétudes géopolitiques enfoncent les marchés

Aperam (25,26) et Umicore (23,01) pesaient sur la tendance en chutant de 4,50 et 4,28% en compagnie de Sofina (172,70) et D'Ieteren (141,50), négatives de 4,53 et 4,39%, Melexis (75,75) reculant de 3,50%.

AB InBev (49,88) valait 1,34% de moins que jeudi, KBC (52,72) et Ageas (38,08) abandonnant 2,12 et 2,26% tandis que Solvay (97,00) et UCB (72,10) cédaient 1,70 et 0,50% contrairement à arGEN-X (453,30) et Galapagos (33,20) qui regagnaient par contre 0,55 et 2,91%.

Les annonces d'Econocom (2,185) avaient fait chuter le titre de plus de 5%, perte finalement ramenée à 2,24% alors que Bekaert (37,52) et Immobel (25,95) chutaient de 3,5 et 4,1%, Unifiedpost (2,41) plongeant de 8,2% tandis que des pertes de plus de 2% étaient relevées en ING (12,05), Deceuninck (2,16), Recticel (8,62), Brederode (85,10), Cenergy (5,62) et KBC Ancora (35,48).

Atenor (13,50) et la BNB (445,00) regagnaient par contre 3 et 3,2%.

Oxurion (0,0008) plongeait enfin de 20% en compagnie de MDxHealth (0,232) et Nyxoah (5,62) qui chutaient de 6,1 et 5,1%, Mithra (1,11) et Hyloris (11,95) abandonnant 3,6 et 3,2%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0595 USD, contre 1,0590 dans la matinée et 1,0570 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 60.340 euros, en progrès de 990 euros.