Climat - Un plan d'action pour conserver l'océan Austral à l'attention des décideurs politiques

"L'évaluation des écosystèmes marins de l'océan Austral souligne que le changement climatique est le principal moteur de l'évolution des espèces et des écosystèmes dans celui-ci et les zones côtières de l'Antarctique", est-il précisé dans le communiqué. En effet, cet océan "absorbe la majeure partie de l'augmentation de la température mondiale, donc la faune en ressent les effets. Avec les pressions supplémentaires de la pêche, du tourisme et de la pollution, cet environnement et ses habitants sont aujourd'hui confrontés à un avenir incertain".

C'est pourquoi, dans ce rapport publié mercredi en Tasmanie, les scientifiques ont relevé 40 conclusions clés. Celles-ci sont relatives à la gestion, la mesure et la prévention du changement, à la valeur, l'importance des écosystèmes et l'évolution des habitats de l'océan Austral, mais aussi aux changements climatiques et vulnérabilités.

"La conservation à long terme des écosystèmes de l'océan Austral, en particulier des espèces antarctiques adaptées aux conditions polaires et des systèmes côtiers, ne peut être assurée que par une action mondiale urgente de lutte contre le changement climatique et l'acidification des océans", a déclaré Anton Van de Putte de l'Institut des sciences naturelles de Bruxelles et membre du comité directeur de l'évaluation.

Cette évaluation est le premier travail interdisciplinaire circumpolaire sur l'état et les tendances des écosystèmes de l'océan Austral et des facteurs de changement adressé aux politiciens et au grand public.

"Ce rapport peut être considéré comme un rapport du Giec pour l'océan Austral et, de la même manière, les données scientifiques ont été distillées dans un résumé concis et facile à lire", a-t-il ajouté.