Conflit israélo-palestinien - L'armée israélienne estime que "la majorité des otages" à Gaza "sont vivants"

"Sur les quelque 200 otages qui se trouvent actuellement dans la bande de Gaza, plus de 20 d'entre eux sont des mineurs, entre 10 et 20 d'entre eux ont plus de 60 ans, la majorité des otages sont vivants", a indiqué le porte-parole qui n'a pas donné plus de détail sur ce point.

Selon la même source, des cadavres ont également été emmenés dans la bande de Gaza par les islamistes palestiniens lors de leur attaquante sanglante lancée à l'aube du 7 octobre sur le sol israélien en bordure de la bande de Gaza.

Par ailleurs, de 100 à 200 Israéliens sont désormais considérés comme "disparus" depuis l'attaque, comparé aux 3.000 décomptés au premier jour de la guerre. "Ce nombre a considérablement diminué" à mesure que l'armée a confirmé leurs emplacements.

"À l'heure actuelle, l'armée israélienne mène toujours des opérations pour retrouver et localiser les corps à proximité de la bande de Gaza", a précisé le porte-parole.

Plus de 1.400 personnes ont été tuées sur le territoire israélien par les hommes du Hamas depuis le 7 octobre, en majorité des civils fauchés par balles, brûlés vifs ou morts de mutilations au premier jour de l'attaque des combattants du mouvement islamiste palestinien menée à partir de Gaza, selon les autorités israéliennes.

Selon l'armée israélienne, environ 1.500 combattants du Hamas ont été tués dans la contre-offensive ayant permis à Israël de reprendre le contrôle des zones attaquées.

Dans la bande de Gaza, plus de 3.700 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués dans les bombardements incessants menés en représailles par l'armée israélienne, selon le ministère de la Santé du Hamas à Gaza.