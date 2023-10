Coupe du monde de rugby - Les All Blacks corrigent l'Argentine et accèdent à leur cinquième finale

Les All Blacks s'offrent une cinquième finale dans un Mondial de rugby. Ils comptent trois sacres (1987, 2011, 2015) et une deuxième place (1995). En finale (samedi 28 octobre, 21h00), ils retrouveront le vainqueur du duel entre l'Angleterre, tombeuse des Néo-zélandais en 2019, ou l'Afrique du Sud, championne en titre.

L'Argentine ouvrait le score après cinq minutes dans la rencontre. Malgré plusieurs belles phases de jeu, les Pumas n'arrivaient pas à trouver la faille dans la défense adverse mais bénéficiaient d'une pénalité, tirée entrée les perches par Emiliano Boffelli (5e).

Les All Blacks inversaient rapidement la tendance avec une très grosse action collective. Après un 'maul' emmené aux abords de l'en-but, les arrières écartaient le ballon jusqu'à Will Jordan qui n'avait qu'à l'aplatir (11e). Sur la phase suivante, après une bonne défense, les Néo-Zélandais offraient un véritable récital offensif qui se terminait par un essai de Jordie Barrett (16e).

A cinq minutes de la mi-temps, Boffelli pensait faire souffler un peu les Argentins avec une pénalité convertie suite à une grosse pression dans le camp néo-zélandais (35e) mais Richie Mo'unga se chargeait de redonner neuf points d'avance à son équipe sur pénalité (38e). Shannon Frizell inscrivait le deuxième essai des Blacks juste avant le retour aux vestiaires sur un score de 20-6 (42e).

Dès le début de la seconde période, les Blacks assouvissaient leur domination et prenaient le large avec un essai transformé d'Aaron Smith (42e). Un second acte à sens unique puisque Frizell (49e) et Jordan (62e, 73e) signaient les cinquième, sixième et septième essais des insatiables Néo-Zélandais.